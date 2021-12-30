/Экстренная новость/

Иван Демченко о бюджете, о работе с избирателями, о планах...

Депутат Государственной Думы ФС РФ Иван Демченко ответил на вопросы съемочной группы регионального телеканала «Кубань 24». 

О федеральном бюджете на 2022-2024 годы, утвержденном новым депутатским составом Госдумы и о помощи, оказанной в Славянском избирательном округе, Иван Иванович рассказал в программе «Детали». 
Полную версию интервью можно посмотреть на сайте телеканала. Или пройти по ссылке https://kuban24.tv/item/ivan-demchenko-novyj-byudzhet-kachestvenno-otrazitsya-na-zhizni-kubantsev
#командаДемченко
#ГосДума
#депутатДемченко
#ИванДемченко
#DemchenkoTeam
#государственнаядума
#абинскийрайон #анапа #крымскийрайон #темрюкскийрайон
#славянскийрайон
#единаяроссия #краснодарскийкрай 
#избирательныйкруг48
Просмотров: 594 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Экстренная новость

Добавить комментарий

Последние новости

Иван Демченко: С Новым 2022 годом и Рождеством!

Сказано - сделано

В работе с людьми мелочей не бывает

Иван Демченко:  Мира и добра большой творческой семье...

Депутат Государственной Думы ФС РФ Иван Демченко поздравил соотечественников, проживающих в Эстонии