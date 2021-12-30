Иван Демченко о бюджете, о работе с избирателями, о планах...

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Депутат Государственной Думы ФС РФ Иван Демченко ответил на вопросы съемочной группы регионального телеканала «Кубань 24».

О федеральном бюджете на 2022-2024 годы, утвержденном новым депутатским составом Госдумы и о помощи, оказанной в Славянском избирательном округе, Иван Иванович рассказал в программе «Детали».

Полную версию интервью можно посмотреть на сайте телеканала. Или пройти по ссылке https://kuban24.tv/item/ivan-demchenko-novyj-byudzhet-kachestvenno-otrazitsya-na-zhizni-kubantsev

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