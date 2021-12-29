Иван Демченко: Ветеранам низкий поклон!

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По доброй традиции в конце декабря депутаты-единороссы поздравляют с наступающим Новым годом и Рождеством ветеранов, тружеников тыла, бывших узников концлагерей, блокадников, вдов участников войны.

В Славянском районе проживает 20 участников войны. Каждого из них поздравил депутат Госдумы Иван Демченко.

Подарки от Ивана Ивановича доставлены ветеранам домой.

Самое главное и не только в предпраздничные дни - уделять внимание нашим Героям. Теплые слова и наша забота для них очень важны. Желаю здоровья и долголетия тем, кто в тяжелые для страны годы трудился и защищал страну, - отметил в поздравлении Иван Иванович.

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