/Общество/

Иван Демченко: Ветеранам низкий поклон!

По доброй традиции в конце декабря  депутаты-единороссы поздравляют с наступающим Новым годом и Рождеством ветеранов, тружеников тыла, бывших узников концлагерей, блокадников, вдов участников войны.

В Славянском районе проживает 20 участников войны. Каждого из них поздравил депутат Госдумы Иван Демченко.
Подарки от Ивана Ивановича доставлены ветеранам домой.
Самое главное и не только в предпраздничные дни - уделять внимание нашим Героям. Теплые слова и наша забота для них очень важны. Желаю здоровья и долголетия тем, кто в тяжелые для страны годы трудился и защищал страну, - отметил в поздравлении Иван Иванович.
#командаДемченко
#ГосДума
#депутатДемченко
#ИванДемченко
#DemchenkoTeam
#государственнаядума
#абинскийрайон #анапа #крымскийрайон #темрюкскийрайон
#славянскийрайон
#единаяроссия #краснодарскийкрай 
#избирательныйкруг48
Просмотров: 122 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Елка желаний - это правда!

Депутат поздравил ветеранов

Иван Демченко: Большое спасибо нашим медикам за самоотверженный труд…

Иван Демченко: Ветеранам низкий поклон!

Город ждет перемен...