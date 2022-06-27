27 июня отмечается День молодежи России

/Экстренная новость/

Депутат Госдумы Иван Демченко поздравил своих земляков:

Юность и молодость – интересные периоды в жизни каждого человека. Это время дерзаний и открытий, поиска своего места и спутника жизни.

На Кубани талантливая и амбициозная молодежь. Мы гордимся достижениями юных земляков, чьи таланты и целеустремленность укрепляют наш край, а успехи прославляют регион на российском и международном уровне.

Дорогие юноши и девушки! Желаю вам достичь всех поставленных целей и реализовать всё задуманное. Пусть ваши мечты станут реальностью и помогают вам в этом верные друзья.

Стремитесь к высотам, воплощайте в жизнь самые смелые идеи, делайте свой вклад в процветание нашего края!

Успехов, удачи и мирного неба!

Депутат Госдумы Иван Демченко

#командаДемченко #ГосДума