Создан специальный казачий центр подготовки

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Заместитель атамана Кубанского казачьего войска Руслан Цветков рассказал об организации специального учебного центра “Кубань”, где за короткий срок добровольцы проходят практическую и теоретическую подготовку. На текущий момент через этот центр проходят казаки, которые отправляются в зону проведения СВО.

По словам Руслана Цветкова, подготовка длится от 2 — 3 недель до 2 месяцев, в зависимости от начального уровня бойцов. Заместитель атамана отметил, что при подготовке большое внимание уделяется военной истории.

“Родился замысел – подготавливать людей к вооруженным боевым действиям, опережению военной мысли противника, применению хитрости” — рассказал Руслан Цветков.

Открыть центр подготовки удалось при поддержке атамана Всероссийского Казачьего войска Николая Долуда и губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Также свой вклад в реализацию этой инициативы внесли депутат Госдумы РФ Иван Демченко, атаман Кубанского казачьего войскового общества Александр Власов, атаман Таманского казачьего отдела Иван Безуглый, Сочинский Союз десантников России, казачий полковник Сергей Козлов, войсковой старшина Константин Перенижко, бизнесмен Андрей Титов, меценаты, хуторские и станичные атаманы.

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