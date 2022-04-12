Депутат Госдумы Иван Демченко: Сила казаков - в основах воспитания и традициях, проверенных временем...

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Торжественный сбор, посвященный 30-летию со дня образования Славянского районного казачьего общества, состоялся в городском Доме культуры.

В числе почетных гостей присутствовали заместитель атамана Кубанского казачьего войска Александр Кравцов, казачий полковник атаман Таманского казачьего отдела ККВ Иван Безуглый, глава Славянского района Роман Синяговский.

На мероприятии казакам общества вручены новые знамёна Кубанского казачьего войска.

Славянских казаков с юбилеем поздравил депутат Госдумы Иван Демченко:

- Вы те, кто не понаслышке знают, что Казачество на Кубани - сила, которая всегда рядом! И в радости, и в горе - вместе. Разные события произошли в стране, но казаки сохранили традиции и сейчас передают их своим детям, защищают Отечество и Веру православную! - отметил в своем обращении Иван Иванович.

#командаДемченко присоединяется к поздравлениям и желает мира, добра и благополучия! Любо!