Выборы России в безопасности: все фейки и атаки на избирательный процесс будут отбиты!

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Продолжается трехдневное голосование – сегодня последний день, когда можно прийти на участки и отдать свой голос за своего кандидата. При этом выборы проходят на фоне серьезных атак: сразу с нескольких сторон забрасываются фейки, которые не находят подтверждений при проверке.

Дополнительно хакеры пытаются сорвать дистанционное электронное голосование, проходящее сразу в 8 регионах. По информации ЦИК РФ, всего было зафиксировано и заблокировано 29176 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности.

Депутат Госдумы Иван Демченко отметил, что все эти факты являются продолжением информационную войну против России. Враги внутренние и внешние пытаются вызвать недоверие к избирательному процессу у граждан, чтобы дестабилизировать ситуацию, делегетимизировать нынешние власти.

По его словам, у противников ничего не получится, так как организаторы выборов хорошо подготовились к голосованию и готовы отражать любые атаки. Также Иван Демченко призвал избирателей доверять только официальным источникам, местным газетам и проверять любую информацию сомнительного характера.