Депутат Госдумы России Иван Демченко на встрече с избирателями начал разговор со слов поздравления земляков с Днём рыбака

/Экстренная новость/

«Поздравляю всех работников рыбного хозяйства с профессиональным праздником - Днем рыбака! Ваша дело берет свое начало с самых давних времен. Желаю вам и дальше развивать свое мастерство в столь важном деле. Крупных и удачных промыслов!»

Продолжая, парламентарий отметил: Отдельно хочу поблагодарить всех ветеранов отрасли. Своим примером вы вдохновляете молодых людей, которые увлечены вашей сферой деятельности.

- Те же слова поздравления направляю рыболовам-любителям. Очень приятно, что это увлечение приносит радость и положительные эмоции многим людям у нас на Кубани! - резюмировал Иван Иванович.