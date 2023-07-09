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Депутат Госдумы России Иван Демченко на встрече с избирателями начал разговор со слов поздравления земляков с Днём рыбака

«Поздравляю всех работников рыбного хозяйства с профессиональным праздником - Днем рыбака! Ваша дело берет свое начало с самых давних времен. Желаю вам и дальше развивать свое мастерство в столь важном деле. Крупных и удачных промыслов!»

 

Продолжая, парламентарий отметил: Отдельно хочу поблагодарить всех ветеранов отрасли. Своим примером вы вдохновляете молодых людей, которые увлечены вашей сферой деятельности.

- Те же слова поздравления  направляю рыболовам-любителям. Очень приятно, что это увлечение приносит радость и положительные эмоции многим людям у нас на Кубани! - резюмировал Иван Иванович.

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Категория: Новости / Экстренная новость

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