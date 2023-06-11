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Депутат Госдумы Иван Демченко на встрече с избирателями в рамках региональной недели передал слова поздравления социальным работникам, чей профессиональный праздник отмечают 8 июня

«Работники социальной сферы – люди добрейшей души. Им никогда не чужда чужая боль, они не считаются ни со временем, ни с силами.

 

Сегодня ваш праздник, уважаемые земляки, и мы хотим выразить вам слова благодарности за всё, что вы делаете!» - отметил парламентарий. Продолжая, депутат отметил, что иногда лекарство так не исцеляет как доброе слово, сказанное вами от души. 

- Желаем вам долгой и счастливой жизни. Здоровья и благополучия! Мира нам всем! - завершил разговор Иван Демченко.

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Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

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