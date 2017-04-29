В Сибири чрезвычайная ситуация

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Правительственная комиссия Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ввела режим «Чрезвычайная ситуация» на всей территории Сибирского федерального округа. Экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии, посвящённое обеспечению пожарной безопасности в сибирских регионах, провёл глава МЧС России Владимир Пучков.

Установившаяся сухая ветреная погода поспособствовала резко возросшему числу очагов пожаров в природной среде. Основная причина – беспечность людей и слабый исполнительский контроль в области пожарной безопасности со стороны муниципальных органов исполнительной власти.

«Мы вводим режим чрезвычайной ситуации для всех органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сибирского федерального округа», - сказал Владимир Пучков. Он отметил, что благодаря оперативным и грамотным действиям пожарно-спасательных подразделений гибели людей в результате массовых пожаров не допущено.

Режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» предполагает введение серьёзных ограничений как для предпринимателей, которые ведут заготовительные работы в лесах, так и для рядовых граждан. В целях безопасности и защиты граждан власти могут ограничить свободный доступ населения в леса, временно запретить любую деятельность, связанную с открытым огнём, а также беспрепятственно привлекать к ликвидации природных пожаров все аварийно-спасательные формирования и службы, которые имеются на территории субъекта, независимо от формы собственности.

Глава МЧС России напомнил о персональной ответственности руководителей за выполнение всех предусмотренных превентивных мероприятий и профилактическую работу с населением.

«Своевременно принимайте решение о введении особого противопожарного режима на территории, при необходимости привлекайте дополнительные подразделения для усиления группировки», - обратился к регионам страны министр. Он отметил, что федеральная авиационная группировка и аэромобильные отряды МЧС России находятся в постоянной готовности. «Усиливаем группировку в Иркутской области и прикрываем все соседние регионы – Забайкальский, Красноярский края, Бурятию, Хакасию, Туву, где высокие риски возникновения природных пожаров», - сказал Владимир Пучков.