27 населенных пунктов и садоводств отстояли пожарные от огненной стихии при штормовом ветре

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Оправдавшийся прогноз неблагоприятных явлений – штормовой ветер с порывами до 27 м/с – способствовал распространению пожаров в Иркутской области на большие площади. За прошедшие сутки с помощью космомониторинга было зарегистрировано 75 лесных пожаров в 16 муниципальных образованиях. Масла в огонь подлили повсеместные пожоги сухой растительности населением - число таких случаев превысило две сотни.

Минувшей ночью жители населенного пункта Старая Ангасолка Слюдянского района Иркутской области вместе с пожарными отбивали свой поселок от подступающего лесного пожара. Менее километра оставалось огню до жилых домов – в подкрепление к месту был направлен пожарный поезд Восточно-Сибирской железной дороги. Огненная стихия отступила лишь под утро.

Всего в Иркутской области за прошедшие сутки удалось отстоять 27 населенных пунктов в Заларинском, Зиминском, Тайшетском, Братском, Иркутском, Шелеховском, Слюдянском, Черемховском, Тулунском, Нижнеудинском районах. К сожалению, по прогнозам метеорологов, сухая и ветреная погода сохраняется в регионе в ряде районов – там зафиксированы высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах.

В Сибирском Федеральном округе действует режим чрезвычайной ситуации. Он предполагает введение серьёзных ограничений как для предпринимателей, которые ведут заготовительные работы в лесах, так и для рядовых граждан. В целях безопасности и защиты граждан ограничен свободный доступ населения в леса, запрещена любая деятельность, связанная с использованием открытого огня. К ликвидации природных пожаров беспрепятственно привлекаются все аварийно-спасательные формирования и службы, имеющиеся на территории субъекта, независимо от формы собственности.

Убедительная просьба любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности сообщать на Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области - 8 (3952) 39-99-99. При возможности пресекайте действия нарушителей. При пожаре звоните в Единую пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру - 101.

Источник: МЧС