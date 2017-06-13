В ДТП под Новороссийском погиб скульптор Александр Аполлонов

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В ДТП под Новороссийском ночью на 12 июня погиб известный скульптор и заслуженный художник Кубани Александр Аполлонов.

По предварительным данным, на трассе Верхнебаканский — Краснодар около станицы Северской женщина за рулём иномарки, при повороте налево, не уступила дорогу и протаранила такси, в котором ехал Аполлонов. На данный момент ещё проводится проверка всех обстоятельств происшествия.

Александр Аполлонов родом из Киргизии, жил и работал в Краснодаре. В 1994 году удостоен звания «Заслуженный художник Российской Федерации». Скульптуры Александра Аполонова установлены во множестве городов России. В Краснодаре его авторству принадлежат памятники екатерине II, Евдокии Бершанской, маршалу Жукову, кубанскому казачеству. В новороссийске он являлся автором стелы «Морская слава России».