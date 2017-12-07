Глава Новороссийска согласовал увольнение своего заместителя и начальника управления транспорта и связи

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Такое жесткое решение глава города Игорь Дяченко принял из-за многочисленных проблем с перевозчиками и нареканий со стороны жителей города.

Как сообщает пресс-служба администрации города Новороссийска, заместитель главы Александр Яменсков 6 декабря написал заявление на отпуск с последующим увольнением, начальник управления транспорта и связи Виктор Косачёв также ушёл в отпуск с 7 декабря с последующим увольнением. Глава города подписал оба заявления.