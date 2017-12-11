Страшно вонючий и опасный: на армянских прилавках появился странный рис

На прилавках армянских магазинов появился рис неизвестного происхождения и состава. Зерна риса не провариваются, а в процессе приготовления от блюда исходит неприятный запах. О том как и откуда к нам попал непонятный продукт Sputnik Армения побеседовал с Давидом Пипояном.

Пластиковый рис – понятие далеко не новое, в мире такое производство существует давно. Однако для Армении подобный злак в новинку. Больше всего потребителей беспокоит отвратительный запах, который исходит от продукта в процессе приготовления.

Журналист Нарине Киракосян – одна из покупателей, которым "посчастливилось" столкнуться со странным продуктом. Приготовить рис она, по собственному признанию, пыталась целый вечер.

"Два часа спустя рис все еще не сварился, не изменил консистенцию, не смягчился, а потом из кастрюли пошел очень неприятный запах, стало ужасно вонять. Я попыталась спасти ситуацию приправами, однако запах никак не исчезал", — рассказала Нарине.

На следующий день журналистка отвезла остатки риса в Государственную службу безопасности пищевых продуктов на экспертизу, результаты которой станут известны через несколько дней.

Зловонный рис представил в Экоцентр при НАН Армении еще один гражданин. Руководитель центра Давид Пипоян отправил рис на экспертизу в европейскую лабораторию, откуда сообщили, что состав "риса", определить не удается.

"Этот рис страшно воняет. Когда открываю крышку тары, люди просто убегают", — сказал Пипоян, добавив, что в том, что продукт не натуральный – сомнений нет.

Убедиться в этом можно при помощи простого эксперимента – для этого достаточно покрыть рис водой: зерна полностью всплывают на поверхность, что в случае с натуральным продуктом попросту невозможно. Кроме того, натуральный рис через несколько дней после приготовления покрывается плесенью, а пластиковый никак не меняется и на 5-е сутки.

О производстве пластикового риса было официально объявлено несколько лет назад. Впервые такой опыт применил Китай, а затем – Индия, Индонезия, Вьетнам, Малайзия.

Искусственный рис получают из картофельного крахмала и пластика. Согласно данным специальных исследований, потребление трех чашек пластиковых злаков равноценно поеданию целого пластикового пакета. Организм такой рис не переваривает, что, по мнению врачей, может привести к фатальным последствиям.

Отметим, на вид этот рис ничем от натурального не отличается.