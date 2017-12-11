Страшно вонючий и опасный: на армянских прилавках появился странный рис
На прилавках армянских магазинов появился рис неизвестного происхождения и состава. Зерна риса не провариваются, а в процессе приготовления от блюда исходит неприятный запах. О том как и откуда к нам попал непонятный продукт Sputnik Армения побеседовал с Давидом Пипояном.
Пластиковый рис – понятие далеко не новое, в мире такое производство существует давно. Однако для Армении подобный злак в новинку. Больше всего потребителей беспокоит отвратительный запах, который исходит от продукта в процессе приготовления.
"Два часа спустя рис все еще не сварился, не изменил консистенцию, не смягчился, а потом из кастрюли пошел очень неприятный запах, стало ужасно вонять. Я попыталась спасти ситуацию приправами, однако запах никак не исчезал", — рассказала Нарине.
На следующий день журналистка отвезла остатки риса в Государственную службу безопасности пищевых продуктов на экспертизу, результаты которой станут известны через несколько дней.
Зловонный рис представил в Экоцентр при НАН Армении еще один гражданин. Руководитель центра Давид Пипоян отправил рис на экспертизу в европейскую лабораторию, откуда сообщили, что состав "риса", определить не удается.
"Этот рис страшно воняет. Когда открываю крышку тары, люди просто убегают", — сказал Пипоян, добавив, что в том, что продукт не натуральный – сомнений нет.
Убедиться в этом можно при помощи простого эксперимента – для этого достаточно покрыть рис водой: зерна полностью всплывают на поверхность, что в случае с натуральным продуктом попросту невозможно. Кроме того, натуральный рис через несколько дней после приготовления покрывается плесенью, а пластиковый никак не меняется и на 5-е сутки.
О производстве пластикового риса было официально объявлено несколько лет назад. Впервые такой опыт применил Китай, а затем – Индия, Индонезия, Вьетнам, Малайзия.
Искусственный рис получают из картофельного крахмала и пластика. Согласно данным специальных исследований, потребление трех чашек пластиковых злаков равноценно поеданию целого пластикового пакета. Организм такой рис не переваривает, что, по мнению врачей, может привести к фатальным последствиям.
Отметим, на вид этот рис ничем от натурального не отличается.
Источник: https://ru.armeniasputnik.am/society/20171210/9756060/strashno-vonyuchij-i-opasnyj-na-armyanskih-prilavkah-poyavilsya-strannyj-ris.html
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