Полицейские Мостовского района продолжают поиски пропавшего несовершеннолетнего

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Сообщение об исчезновении подростка поступило в дежурную часть Отдела МВД России по Мостовскому району вечером 22 марта. Местная жительница рассказала, что утром ее 15-летний сын ушел из дома в лес и до настоящего времени не вернулся. Женщина также сообщила, что в районе обеда сын позвонил ей и сказал, что заблудился. Через некоторое время связь с подростком прервалась. Личный состав полиции был поднят по команде «Общий сбор». На розыск несовершеннолетнего ориентированы все наружные службы полиции.

В поисковых мероприятиях задействованы более 70 человек. Созданы специализированные группы из числа сотрудников полиции, МЧС и егерей. Сотрудники ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю подключили к поискам беспилотный летательный аппарат.

За ночь полицейские обследовали хребет южной стороны горы Герпиген с применением служебных собак. Сотрудники оперативных подразделений полиции опрашивают родственников, друзей и знакомых разыскиваемого. На розыск несовершеннолетнего также ориентированы полицейские приграничных районов Краснодарского края. Поиски осложняют плохие погодные условия. Ночью температура воздуха в горах опускалась до -10 градусов. Поисковые мероприятия продолжаются.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю