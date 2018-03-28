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Уход легенды: на 88-м году жизни скончался знаменитый актер и автор песен Олег Анофриев
Появилась информация о том, что на 88-м году жизни мир покинул легендарный актер Олег Анофриев, сообщает ресурс LIGAnews.
Стало известно, что из жизни ушел прославленный советский артист Олег Анофриев, написавшим песни для "Бременских музыкантов" и "Спокойной ночи, малыши".
На своей официальной странице в социальной сети "Инстаграм" артист Александр Олешко поделился с пользователями Интернета трагическим известием.
"Только что не стало Олега Анофриева... Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище... Спасибо, что одарили меня общением и дружбой... Царствие небесное... ", - поведал актер.
Источник: https://liganews.net/culture/8153_1522249401
Категория: Новости / Экстренная новость