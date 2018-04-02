Тренер ФК "Краснодар" Игорь Шалимов отправлен в отставку

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2 апреля 2018 года руководством ФК «Краснодар» было принято решение об отставке с поста главного тренера команды Игоря Шалимова. Имя нового наставника черно-зеленых будет названо в ближайшие дни.

Игорь Шалимов работал в этой должности с сентября 2016 года. Под его руководством команда провела 66 официальных матчей, в которых одержала 30 побед, 19 раз сыграла вничью и 17 раз уступила. В прошлом чемпионате России «Краснодар», возглавляемый Шалимовым, финишировал на 4-м месте, в текущем сезоне за 6 туров до финиша «горожане» располагаются на 5-й позиции.

ФК «Краснодар» благодарит Игоря Михайловича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской деятельности.

Источник: ФК Краснодар