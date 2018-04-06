Пельмени без документов изъяли из магазина в Кущевском

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При проведении Павловским межрайонным отделом Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея внеплановой выездной проверки мясного магазина ИП Гречаной Н.А., расположенного на территории Кущёвского района, по поручению Правительства РФ, было установлено, что на продукцию животного происхождения (пельмени) общим весом 9 кг не предоставлены ветеринарные сопроводительные документы установленного образца. Данная продукция изъята из оборота и уничтожена.

По результатам проверки на индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ, наложены штрафы на сумму 3000 рублей.

Источник: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея