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Москву накрыл ураган. Есть пострадавшие...
Часть московского региона накрыл достаточно серьезный шквальный ветер с дождем. МЧС рекомендует с детьми не выходить на улицу или ездить на мотоцикле. В соцсетях сообщают о пострадавших. Ветер 19 метров в секунду, порывы до 22х. Падают деревья. В подмосковном Долгопрудном ураган снес крышу у одного из корпусов МФТИ.
На Садовом кольце снесло рекламный щит и он рухнул на автомобиль.В районе метро "Семеновская" с 4 этажа выпала рама.
На пересечении Ленинского проспекта и улицы Марии Ульяновой сорвало кусок крыши. Упал он на тротуар. Есть пострадавшие.
На Чертановской улице упало дерево. "Интерфакс" сообщает уже о 12 пострадавших в Москве.
В Бирилево сорвало два ряда гаражей пластиковых.
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