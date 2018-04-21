Москву накрыл ураган. Есть пострадавшие...

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Часть московского региона накрыл достаточно серьезный шквальный ветер с дождем. МЧС рекомендует с детьми не выходить на улицу или ездить на мотоцикле. В соцсетях сообщают о пострадавших. Ветер 19 метров в секунду, порывы до 22х. Падают деревья. В подмосковном Долгопрудном ураган снес крышу у одного из корпусов МФТИ.

На Садовом кольце снесло рекламный щит и он рухнул на автомобиль.В районе метро "Семеновская" с 4 этажа выпала рама.

На пересечении Ленинского проспекта и улицы Марии Ульяновой сорвало кусок крыши. Упал он на тротуар. Есть пострадавшие.

На Чертановской улице упало дерево. "Интерфакс" сообщает уже о 12 пострадавших в Москве.

В Бирилево сорвало два ряда гаражей пластиковых.