В Новороссийске ураган повалил остановку и сорвал крышу с веранды в детском саду

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В Новороссийске 9 февраля сильный ветер повалил деревья, опрокинул автобусную остановку и разрушил рекламный щит.

Фотографии и видеозаписи, на которых запечатлены разрушения, которые наносит городу ураганный ветер, в социальные сети выкладывают жители города. Они сообщают, что в детском саду № 65 по улице Героев Десантников ветер сорвал крышу с веранды на площадке.

На повороте в село Борисовка на тротуар выпало стекло рекламного щита, а рекламные листы летали по улице и цеплялись за провода.

В Мефодиевке ветер повалил металлическую конструкцию на автобусной остановке. В районе улицы Черняховского, во дворе жилых домов между улицами Суворовской и проспектом Ленина упало дерево. В микрорайоне Шесхарис ураган сорвал крышу с частного дома.

Источник: kuban24.tv