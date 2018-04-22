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Полицией возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Темрюке, в котором погибла несовершеннолетняя

"Следователем следственного отдела ОМВД России по Темрюкскому району в отношении 55-летнего водителя грузового автомобиля МАЗ совершившего ДТП, в котором погибла 12-летняя девочка, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации", - сообщила официальный представиитель МВД России Ирина Волк.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ДТП произошло 13 апреля около одной из школ города Темрюка. В результате наезда несовершеннолетняя девочка погибла на месте.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд экспертиз.

В отношении виновника ДТП избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/12873708

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Категория: Новости / Экстренная новость

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