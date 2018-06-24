В Краснодарском крае разыскивается мужчина, без вести пропавший на территории Нижегородской области

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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения Зайцева Алексея Николаевича, 19.03.1986 года рождения, который 29 ноября 2017 года уехал из своего дома, расположенного в городе Бор, и до настоящего момента не вернулся.

Приметы: на вид 28-30 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы прямые короткие темные, брови густые прямые, спинка носа прямая, губы толстые, глаза светлые, татуировок нет.

В день исчезновения был одет в болоньевую куртку темно-синего цвета средней длины, джинсы серого цвета, джемпер в полоску белого и малинового цвета, шапку вязаную спортивную черного цвета, на ногах ботинки черного цвета (размер – 42). При себе имел кнопочный мобильный телефон Samsung в корпусе черного цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону 8 9200694819.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю