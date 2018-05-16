Паспорт болельщика – красивое решение

/ЧМ 2018/

Для футбольных болельщиков к ЧМ-2018 мэрия Москвы приготовила приятные сюрпризы.

В московских парках введут скидки для болельщиков Чемпионата мира по футболу. Болельщики получат скидки в размере 10% в кафе и ресторанах на территории парка Горького и «Музеона», а также в кафе павильонов «Заповедное посольство» и «Медиацентр» парка «Зарядье». Об этом сообщает портал московской мэрии со ссылкой на главу департамента транспорта Максима Ликсутова. Для получения скидки поклонникам футбола нужно будет показать паспорт болельщика. Кроме того, болельщики из других городов и стран бесплатно получат более 1,4 млн. путеводителей по Москве. Всего власти Москвы отпечатают 960 тысяч туристических карт и 480 тысяч справочников о столице. Нас ждет экзотика во время Чемпионата мира, рассказал в эфире радио Sputnik спортивный обозреватель Сергей Микулик.

«Есть громадные сомнения, что наша сборная попала бы на Чемпионат мира, если бы Россия не была хозяйкой мундиаля. С точки зрения болельщиков, организации всегда хочется, чтобы хозяева прошли как можно дальше и дольше, это грозит успехом. Для такого масштабного мероприятия нужна большая по размеру страна, не случайно проводили Австрия и Швейцария – силы одной маленькой страны, численности населения и стадионов, городов недостаточно. Нас ждет экзотика, например, 27 июня матч Тунис-Панама в Саранске. Стадионы построить все успели. Но в некоторых городах складывается ощущение, что упала летающая тарелка: вокруг выжженная земля. Паспорт болельщика – хорошая идея, но никто бы не обиделся, если бы за это пришлось платить. Я не помню существенных послаблений на разных Чемпионатах мира», – считает эксперт.

Мы ждем Чемпионат мира, как большой футбольный праздник, рассказал в эфире радио Sputnik директор центра стратегических исследований в области спорта РУЭ имени Плеханова Илья Солнцев.

«После Сочи у России уже был неплохой имидж организатора крупных соревнований, он немного подпортился с точки зрения допинговых скандалов. Наш имидж сейчас – политическая тема. Мы ждем большой футбольный праздник, приедут люди со всего мира, в том числе далекие страны, из которых редко приезжают в Россию. Через 8-12 лет МОК, ФИФА могут столкнуться с проблемой, что страны начнут отказываться принимать крупные соревнования: страна-организатор деньги только тратит, зарабатывая имиджевый эффект и пытаясь заработать на наследии, которое остается после турнира. Основной вопрос – наследия, сможем ли мы использовать все построенные объекты. Дороги, аэропорты, отели – это все нужно, со стадионами сложнее. Паспорт болельщика – красивая идея. В плане нашей щедрости и хлебосольности некий перебор. Если вернуться к экономике, теряются потенциальные источники дохода. Иностранцами это будет воспринято хорошо. Но мы не та страна, которая может себе это позволить», – считает эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/