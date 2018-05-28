Ольга Голодец: Путешествия в города России доставят болельщикам удовольствие

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11 российских городов, принимающих ЧМ-2018, подготовили свои культурные программы.

Не только футбол! 11 российских городов, принимающих участников и гостей ЧМ по футболу, приготовили собственные культурные программы, рассказала в эфире радио Sputnik вице-премьер правительства России Ольга Голодец. Она заверила, что России есть, что показать и скучать во время Чемпионата никому не придется.

«У нас есть, что показать. Гости форума, участники Чемпионата мира, болельщики предъявляют высокий спрос на наши культурные события. В каждом регионе в 11 городах подготовлены особые программы, начинаются программы в преддверии чемпионата. Программы организуются многими посольствами и странами при участии российских звезд. Многие посольства начали музыкальные вечера. Большой концерт при участии всех звезд России состоится 13 июня в Москве. После программа будет насыщена разными событиями: музыкального, хореографического мира, будет много выставок. Гостям не придется скучать. Многие, познакомившись с нашей культурой, сильнее полюбят Россию. Программа подготовлена для всех, там нет, слава Богу, дискриминации по странам. Я первый раз была в Саранске, на меня это произвело неизгладимое впечатление. Это такой милы и уютный город, что он вряд ли оставит кого-то равнодушным. Путешествия во все города России доставят любому турист, любому болельщику огромное удовольствие. Например, в Саранске сделана национальная деревня, мордовская деревня, где можно попутешествовать, где можно поесть национальные блюда, где сделана культурная постоянная программа. Очень интересные музеи, все готовы к приему посетителей, на разных языках. Очень все современно, доступно, красиво и приятно», - поделилась вице-премьер.

Источник: https://ria.ru/radio/