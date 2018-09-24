По инициативе прокуратуры г. Новороссийска к ответственности привлечены виновные в совершении коррупционного правонарушения

/Криминал/

Прокуратурой г. Новороссийска проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции, которые обязывают работодателя при приеме на работу бывшего государственного или муниципального служащего сообщать информацию по последнему месту его службы.

Установлено, что в ООО «Тимашевскмясопродукт» трудоустроен бывший государственный служащий Новороссийского городского отдела судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю, однако уведомление о заключении соответствующего трудового договора в адрес Управления руководителем общества направлено не было.

По результатам проверки в отношении юридического и должностного лиц прокурором возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего), по результатам рассмотрения которых постановлениями судьи лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 20 и 50 тыс. рублей соответственно.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-iniciative-prokuratury-g-novorossiyska-k