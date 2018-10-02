В Геленджике мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве сына

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Следственным отделом по городу Геленджику СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 36-летнего сына (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, вечером 14 июля 2018 года в гостях у обвиняемого в квартире по улице Островского находился сын, где они совместно распивали алкоголь. В процессе употребления спиртного отец сказал родственнику, что звонила бывшая супруга последнего и просила повлиять на него, так как он не платит алименты. В ответ на это мужчина стал высказывать нецензурную брань, ударив отца рукой по голове. В этой связи между родственниками возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес один удар кухонным ножом в область сердца сына, убив его. Супруга обвиняемого, также находившаяся в квартире, вызвала сотрудников скорой медицинской помощи и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

Вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю