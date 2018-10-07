За заведомо ложное сообщение об акте терроризма осужден житель Челябинска

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Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Лазаревского района города Сочи, вынес приговор в отношении 55-летнего жителя г. Челябинска И.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры).

В суде установлено, что 29 июля 2018 года, мужчина, находясь на территории санатория, расположенного в пос. Лоо Лазаревского района города Сочи, действуя из хулиганских побуждений, сообщил по телефону сотруднику филиала крупного банка заведомо ложную информацию о том, что в одном из отделений банка г. Москвы будет произведен террористический акт.

По словам мужчины, он совершил данный звонок, поскольку не был доволен ранее полученными ответами от специалистов банка в ходе разговоров по «горячей линии» и желал дезорганизовать нормальную работу кредитной организации, создать панику среди клиентов банка.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, общественной опасности совершенного преступления, а также личности виновного, назначил последнему 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: Прокуратура Краснодарского края