В Динском районе следователи направили в суд уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы

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Следователем следственного отдела ОМВД России по Динскому району окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих местных жителей, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 и частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Следствием установлено, что жители района, действуя в составе организованной группы, совершили хищение денежных средств нанеся ущерб федеральному бюджету на общую сумму более 2 миллионов рублей. Обвиняемые фальсифицировали документы граждан, которые в дальнейшем предоставлялись в налоговый орган для перечисления налогового вычета исходя из налога на доходы физических лиц.

В настоящее время расследованное уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемым статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15427272