В Новороссийске завершено расследование уголовного дела о незаконном сбыте наркотиков

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Следствием установлено, что ранее судимый 22-летний местный житель осуществлял тайниковые закладки с «солью» на территории города-героя.?

Следственным подразделением Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 22-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Новороссийску заметили в лесополосе молодого человека, который что-то спрятал под камень. Увидев сотрудников полиции, молодой человек попытался скрыться, однако был задержан.

Правоохранители обнаружили на земле сверток с порошкообразным веществом. Еще 19 свертков с аналогичным содержимым правоохранители обнаружили и изъяли при осмотре мотороллера, на котором передвигался задержанный.

Проведенное исследование установило, что изъятое является наркотическим средством – производным N-метилэфедрона, общей массой более 12 граммов.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых обвиняемому статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску