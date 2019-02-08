В Анапе осудили мужчину за незаконное хранение и ношение боеприпасов

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Жителя Ростовской области Анапский городской суд Краснодарского края приговорил к 1 году 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима по ч.1 ст.222 УК РФ за хранение и ношение найденных вдоль трассы боеприпасы.

Следователями АЛО МВД России на транспорте установлено, что мужчина обнаружил на обочине дороги боеприпасы в виде 16 патронов. В нарушение Федерального закона «Об оружии», действуя умышленно и осознавая противоправность своих действий, он поднял, положил в карман найденные боеприпасы и направился по своим делам.

Вечером того же дня за неповиновение законному требованию сотрудника транспортной полиции на территории морского порта Анапа он был задержан и досмотрен, при нем обнаружен сверток с патронами. Согласно заключению эксперта, изъятое является боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию отечественного производства, тринадцать из которых пригодны для выстрела.

Источник: Пресс-служба Анапского ЛО МВД России на транспорте