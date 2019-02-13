В Новороссийске троих рыбаков осудили за незаконную добычу камбалы-калкан

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Факт браконьерского промысла был зафиксирован в июне прошлого года, в период действия запрета на добычу ценного черноморского вида рыбы.

Тогда, трое жителей Славянска-на-Кубани вышли на маломерном плавсредстве в черноморскую акваторию в районе поселка Мысхако и добыли свыше 40 особей морских биоресурсов.

Рыбаки попытались скрыть преступление, применив ухищрение, распространённое среди браконьеров. Они поместили улов в пропиленовые мешки и опустили их за борт плавсредства, сделав так называемый «притоп». Однако это не помогло им скрыть результат браконьерского промысла. Пограничники зафиксировали весь ход противоправного деяния и задержали преступников, как только те вернулись на берег.

Дознаватели краевого погрануправления возбудили в отношении рыбаков уголовное дело по ч.3 ст. 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору. В январе Приморский районный суд города Новороссийска по данному делу вынес обвинительный приговор. Каждому преступнику было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Маломерное плавательное средство и орудия лова конфискованы в доход государства.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю