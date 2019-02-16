Житель Каспийского региона осужден за нарушение государственной границы

/Криминал/

На территории России преступные приключения иностранного гражданина начались в 2007 году. Тогда, за крупную кражу, совершенную в Новороссийске, местный суд приговорил его к 4 годам лишения свободы. В 2010 году в отношении иностранца Минюст РФ вынес распоряжение о нежелательности его пребывания на территории нашей страны до 2017 года. По истечении срока тюремного заключения мужчина выехал на родину.

Находясь на территории своей страны данный гражданин законно, но с явным преступным умыслом, поменял фамилию и получил новый заграничный паспорт. По данному документу он въехал в Россию и обосновался в Туапсинском районе. Там афериста задержали оперативные сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Они вскрыли факт незаконного пересечения государственной границы иностранным гражданином, въезд которому в РФ заведомо для виновного не разрешен, и возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ. Суд приговорил преступника к 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

После отбывания наказания мужчина был принудительно депортирован. Компетентные органы снова ограничили ему въезд на территорию России вплоть до 2020 года. При этом мужчину предупредили, что смена установочных данных не является основанием для изменения его правового статуса на территории нашей страны и не предоставляет ему право на пересечение границы.

Несмотря на все предупредительные меры и неоднократный опыт тюремного заключения, злоумышленник не удержался от очередного преступления, применив предыдущую преступную схему. Гражданина вновь задержали российские пограничники и возбудили уголовное дело. Обвинительный приговор за нарушение государственной границы вступил в законную силу в феврале. Мужчина 8 месяцев проведет в колонии строгого режима.

Источник: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю