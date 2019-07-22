/Криминал/

В Северском районе благодаря принятым прокуратурой мерам на предприятии погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 3 миллионов рублей

Прокуратура Северского района в июне 2019 года в ходе проверки выявила нарушения трудового законодательства на предприятии ЗАО «Кубаньнефтемаш», осуществляющего выпуск нефтепромыслового оборудования.

Установлено, что руководство предприятия не выплачивало заработную плату в установленные законом сроки, в связи с чем перед 73 работниками образовалась задолженность на сумму свыше 3 миллионов рублей.

По данному факту прокуратурой района руководителю организации внесено представление. Кроме того, в отношении директора и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение норм трудового законодательства).

В настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru

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Категория: Новости / Криминал

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