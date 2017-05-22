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/Общество/

Прокуратура края потребовала выплатить долг по зарплате в 1,6 миллиона рублей

В Краснодаре благодаря вмешательству прокуратуры погашена задолженность перед 58 работниками на общую сумму более 1,6 миллиона рублей.

Прокуратурой г. Краснодара проведена проверка соблюдения трудового законодательства на предприятии ООО «БалтЭкоРесурс», осуществляющего ремонт машин и оборудования.

Установлено, что руководство организации не выплатило заработную плату 58 работникам, в связи с чем образовалась задолженность на сумму свыше 1,6 млн. рублей.

По данному факту прокуратурой округа с целью восстановления нарушенных трудовых прав граждан руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений закона, а также возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы), по результатам рассмотрения которых главный бухгалтер организации привлечена к дисциплинарной ответственности, а директору и юридическому лицу назначены наказания в виде штрафов.   

В настоящее время в результате принятых мер задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме.

Работа органов прокуратуры Краснодарского края по надзору за соблюдением трудовых прав граждан продолжается.

Источник: Прокуратура Краснодарского края

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Категория: Новости / Общество

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