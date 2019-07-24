По факту контрабанды наркотических средств краснодарские таможенники возбудили уголовное дело

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Сотрудники Краснодарской таможни совместно с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Краснодарскому краю в ходе реализации оперативной информации выявили международное почтовое отправление из Республики Казахстан в адрес жительницы Кубани.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в посылке массой 2,8 кг были обнаружены различные биологически активные добавки и препараты, используемые для похудения, которые женщина, по ее словам, планировала реализовать через социальные сети, где товар пользовался большим спросом, поскольку запрещен к свободной продаже.

По результатам экспертизы установлено, что препараты содержат сильнодействующее вещество «Сибутрамин» общей массой около 500 граммов, перемещение которого через таможенную границу ограничено законодательством Российской Федерации.

При проведении обыска по месту жительства получателя почтового отправления в большом количестве обнаружены различные биологически активные добавки и препараты, используемые для похудения, а также пустые бланки рецептов с печатями врача. Изъятые в ходе обыска препараты направлены на исследование.

- В отношении жительницы Кубани Краснодарской таможней было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ, связанная с незаконным перемещением через государственную границу Российской Федерации», - рассказал и.о. начальника отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Краснодарской таможни Максим Гинкул. - Если вина женщины будет доказана, ей грозит уголовное наказание в виде лишения свободы, сроком от 3 до 7 лет.

Источник: пресс-служба Южного таможенного управления