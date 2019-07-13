Похудение с угрозой для жизни

/Происшествия/

Сотрудники Южной оперативной таможни выявили в г. Ростове-на-Дону канал контрабанды сильнодействующих веществ с использованием международных экспресс-курьерских отправлений из Казахстана.

В июне 2019 г. должностные лица отдела по борьбе с контрабандой наркотиков в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятия в служебном помещении филиала ООО «СДЭК-Глобал» обнаружили два международных экспресс-курьерских отправления. При вскрытии обнаружены препараты: «Билайт В-lite 90 капсул + 6 капсул», «Билайт», «Перец для похудения, slimming capsule», «Циклональное похудение, Волшебные бобы, 500 mg x 36» (общей массой 4 кг). Согласно заключению экспертов представленные на исследование вещества содержат в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин.

Сибутрамин – анорексигенный препарат для похудения, усиливающий чувство насыщения. Он относится к группе препаратов для лечения ожирения. Вызывает психологические заболевания, фармакологическую, наркотическую зависимость.

На протяжении последних 5 лет задержанная семейная пара, используя подставные компании, а также Интернет-магазин, специализирующийся на реализации препаратов для похудения, содержащих сильнодействующие вещества, осуществляла сбыт запрещенных к свободному обороту препаратов.

В соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.11.2015 N 149 биологически активные вещества, компоненты пищи и продукты, являющиеся их источниками, используемые при изготовлении биологически активных добавок к пище, не должны оказывать вредного воздействия на здоровье человека и не должны содержать психотропные, наркотические, ядовитые, сильнодействующие вещества, определенные действующим законодательством государств-членов, и допинговые вещества, определенные действующим списком WADA.

По данному факту Южной оперативной таможней возбуждены 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, выразившегося в незаконном перемещении через Государственную границу Российской Федерации сильнодействующих веществ.

Источник: Пресс-служба Южной оперативной таможни