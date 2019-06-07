Перекрыт канал контрабанды наркотических средств в Российскую Федерацию

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Сотрудники Южной оперативной и Сочинской таможен перекрыли канал контрабанды наркотических средств в Российскую Федерацию.

30 мая 2019 года таможенники задержали жителя г. Сочи при получении международного почтового отправления из Бельгии.

При досмотре посылки обнаружено наркотическое средство – бупренорфин – в крупном размере. Данное вещество входит в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации запрещен.

Оперативниками проведены обыски по адресу проживания гражданина, в ходе которых обнаружены и изъяты наркотические средства (марихуана, ЛСД, галлюциногенные грибы), сильнодействующие вещества (анаболические стероиды), а также банковские карты и компьютерная техника, которые содержат материалы, подтверждающие причастность данного лица к организации контрабандной поставки наркотических средств на территорию Российской Федерации.

По данному факту Южной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических веществ в крупном размере). Максимальная мера наказания статьи предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.

В настоящее время злоумышленник взят под стражу. Ведется следствие.

Источник: пресс-служба Южной оперативной таможни