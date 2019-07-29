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Сотрудниками СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю пресечена попытка передачи наркотических средств в овсяных хлопьях

Для переправки на территорию следственного изолятора запрещенных предметов, родственники и знакомые подозреваемых, обвиняемых, осужденных, а также посторонние лица с целью заработать, пытаются придумать различные ухищрения.

В очередной раз сотрудники СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю предотвратили доставку крупной партии наркотических средств. В комнате приема передач, при досмотре посылки предназначенной для  обвиняемого  в совершении  преступления, находящегося в следственном изоляторе, сотрудники обнаружили порошкообразное наркотическое вещество, смешанное с овсяными хлопьями. Проведенная экспертиза показала, что порошкообразное вещество - «героин»  весом порядка 10 грамм.

После проведения следственных действий на месте происшествия,  гражданин, который пытался передать наркотические вещества, был  доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. Санкция данной статьи предполагает ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Источник: Пресс-служба УФСИН Росии по КК

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Категория: Новости / Криминал

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