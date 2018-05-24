Пресечена попытка доставки наркотических веществ в ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю

/Происшествия/

Попытка доставки наркотических веществ на территорию исправительного учреждения пресечена сотрудниками ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из отдела по незаконному обороту наркотических средств ОМВД по городу Армавиру.

В ходе реализации оперативной информации вблизи исправительной колонии был задержан 30-летний гражданин. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли перемотанный скотчем сверток, внутри которого находились двенадцать полимерных пакетиков с комкообразным веществом светлого цвета. После проведения следственных действий на месте задержания мужчину доставили для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. Последовавшая экспертиза показала, что в изъятом свертке содержалось расфасованное по дозам наркотическое средство «героин», общим весом 7,62 грамма.

В действиях гражданина, намеревавшегося осуществить переброс свертка с героином на внутреннюю режимную территорию ИК-4, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю