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Пресечена попытка доставки наркотических веществ в ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю

Попытка доставки наркотических веществ на территорию исправительного учреждения пресечена сотрудниками ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из отдела по незаконному обороту наркотических средств ОМВД по городу Армавиру.

В ходе реализации оперативной информации вблизи исправительной колонии был задержан 30-летний гражданин.  При  личном досмотре  у него обнаружили   и изъяли перемотанный скотчем сверток, внутри которого находились двенадцать полимерных пакетиков  с  комкообразным  веществом светлого цвета.  После проведения следственных действий на месте задержания мужчину доставили для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.  Последовавшая  экспертиза показала, что в изъятом свертке  содержалось расфасованное по дозам наркотическое средство «героин»,  общим весом 7,62 грамма.

В действиях гражданина, намеревавшегося осуществить   переброс  свертка с героином на внутреннюю режимную территорию ИК-4, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы  на срок  до 15 лет.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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Пресечена попытка доставки наркотических веществ в ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю

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