В Ленинградском районе индивидуальный предприниматель подозревается в невыплате заработной платы сотруднику

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Ленинградским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы разнорабочему (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, в период с апреля по май 2019 года предприниматель, осуществляющий свою деятельность в сфере строительных и отделочных работ, не выплачивал в полном объеме заработную плату разнорабочему, который осуществлял свою трудовую деятельность на одном из объектов в станице Староминской. В результате задолженность по зарплате перед мужчиной составила более 21 тысячи рублей. При этом у подозреваемого имелась реальная возможность для погашения указанной задолженности, но данные деньги он использовал на иные нужды.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/