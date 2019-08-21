В Краснодаре по факту убийства мужчины возбуждено уголовное дело
Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч.2 ст. 213 УК РФ) и убийства 27-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ).
По предварительным данным, в ночь на 21 августа 2019 года на улице Ставропольской неустановленное лицо в ходе конфликта между группой граждан, из хулиганских побуждений произвело множество беспорядочных выстрелов и не менее двух выстрелов в находящегося там же 27-летнего мужчину. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи, которыми потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную медицинскую помощь 27-летний мужчина скончался в больнице в результате причиненных ему повреждений. Точное количество пострадавших в настоящее время устанавливается. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и всех участников конфликта, в том числе лиц, производивших выстрелы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: https://kuban.sledcom.ru/