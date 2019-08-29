В Кропоткине мужчине предъявлено обвинение в убийстве местного жителя

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Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю 49-летнему приезжему из Владимирской области предъявлено обвинение в убийстве 37-летнего местного жителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что 26 августа 2019 года домой к местному жителю, проживавшему в садовом товариществе «Железнодорожник» пришел его 49-летний знакомый, с которым они стали употреблять алкогольные напитки. По версии следствия, в ходе распития спиртного между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин дома стал оскорблять знакомого. В ответ на оскорбления гость нанес оппоненту не менее 10 ударов деревянной палкой в область головы и тела, после чего ушел. Смерть потерпевшего наступила в результате причиненной ему черепно-мозговой травмы. На следующий день, обвиняемый самостоятельно обратился в правоохранительные органы, сообщив о произошедшем.

В настоящее время обвиняемый задержан, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: https://kuban.sledcom.ru