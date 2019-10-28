Кубанские полицейские пресекли незаконный сбыт наркотиков

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Сотрудники УНК ГУ МВД России по Краснодарскому краю оперативным путем получили информацию о том, что двое жителей станицы Васюринской могут быть причастны к незаконному сбыту наркотиков в Динском районе. При проверке сведения подтвердились.

Правоохранители задержали двоих подозреваемых в незаконном обороте запрещенных веществ в гараже, расположенном на территории местной производственной базы.

При дальнейшем осмотре помещения сотрудники УНК краевого главка совместно с коллегами из ОМВД России по Динскому району обнаружили и изъяли расфасованную в пакеты растительную массу серо-зеленого цвета, а также канистры с различными жидкостями, весы и упаковочные материалы.

По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной, общей массой более 430 граммов.

Подозреваемых в возрасте 26 и 46 лет доставили в отдел полиции.

Установлено, что злоумышленники собирались сбыть наркотик на территории района.

В настоящее время в отношении подозреваемых следственным отделом ОМВД России по Динскому району возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. 26-летнему жителю Динского района избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю