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Источник сообщил об убийстве в Москве начальника центра "Э" по Ингушетии
Руководителя центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева застрелили в Москве.
Ранее в пресс-службе столичного управления полиции рассказали агентству о стрельбе на улице Академика Анохина. По данным правоохранителей, неизвестный начал стрелял по двум мужчинам.
Как рассказал источник РИА Новости, в результате происшествия, по предварительной информации, также погиб брат Эльджаркиева.
В январе на руководителя центра по противодействию экстремизму по Ингушетии уже совершали покушение. Тогда неизвестные обстреляли его автомобиль. В результате Эльджаркиев не пострадал, ранения получили двое находившихся в машине сотрудников полиции и один гражданский. На следующий день один из раненых полицейских скончался в больнице.
По информации регионального МВД, обстрел совершили неустановленные лица, передвигавшиеся на "Лада-Гранта". Правоохранители возбудили уголовное дело.
Источник: https://ria.ru/20191102/1560529313.html?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=ria.ru