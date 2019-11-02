В Москве убиты двое полицейских

/Происшествия/

Два человека были расстреляны в субботу вечером на западе Москвы.

Сегодня вечером выстрелы прозвучали у дома на улице Академика Анохина. Киллер в красной куртке расстрелял двух мужчин, а потом сбежал. Своих жертв убийца добил выстрелами в голову.

В результате нападения погиб руководитель центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии (Центра «Э») Ибрагим Эльджаркиев. Личность второго убитого сейчас устанавливается. По некоторым данным, это был его брат, который тоже был правоохранителем.

В столице объявлен план «Перехват». Полиция ищет Volkswagen Polo, на котором мог скрыться убийца.

В январе 2019 года на Эльджаркиева уже покушались. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. Были тяжело ранены трое полицейских, ехавшие в машине вместе с Эльджаркиевым. Сам он не пострадал.

Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2250560/?from=push