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Жительнице Новороссийска предъявлено обвинение в мошенничестве

В производстве следственного подразделения Управления МВД России по городу Новороссийску находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

По версии следствия, 48-летняя местная жительница, являясь управляющей сети аптек,  с использованием поддельных накладных и товарных чековна приобретение товаров хозяйственного назначения незаконно похитила более 1 млн. 300 тыс. рублей. 

Установлено, что похищенными денежными средствами злоумышленница рапорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время женщине предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Источник: https://23.мвд.рф/news/item/18876446/

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Категория: Новости / Криминал

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