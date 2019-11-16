По материалам проверки, проведенной прокуратурой Западного административного округа г. Краснодара, возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудником федерального казенного учреждения

/Криминал/

Прокуратура Западного административного округа г. Краснодара провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в 4 пожарно-спасательной части ФГКУ «12 отряд ФПС по Краснодарскому краю».

Установлено, что в июле 2018 года М. принят на должность пожарного в указанную часть, заключен трудовой договор, а в январе 2019 года он уволен с занимаемой должности.

Опрошенные прокуратурой округа работники части пояснили, что данного работника видели на территории части только при прохождении стажировки (в период с 10 июля по 12 августа 2018 года). На дежурства М. с личным составом по окончании стажировки не заступал, иную работу на территории части не осуществлял.

Однако, несмотря на указанные факты, начальник составлял табели учета рабочего времени с внесением в них заведомо ложных сведений о нахождении на рабочем месте указанного работника. Всего фиктивно трудоустроенному необоснованно перечислена заработная плата в размере свыше 100 тыс. рублей, чем существенно нарушены интересы Российской Федерации, поскольку деятельность учреждения финансируется из федерального бюджета.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой округа материалы проверки направлены в орган полиции, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-materialam-proverki-provedennoy-prokuraturoy-17