По материалам проверки, проведенной прокуратурой Западного административного округа г. Краснодара, возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудником федерального казенного учреждения
Прокуратура Западного административного округа г. Краснодара провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в 4 пожарно-спасательной части ФГКУ «12 отряд ФПС по Краснодарскому краю».
Установлено, что в июле 2018 года М. принят на должность пожарного в указанную часть, заключен трудовой договор, а в январе 2019 года он уволен с занимаемой должности.
Опрошенные прокуратурой округа работники части пояснили, что данного работника видели на территории части только при прохождении стажировки (в период с 10 июля по 12 августа 2018 года). На дежурства М. с личным составом по окончании стажировки не заступал, иную работу на территории части не осуществлял.
Однако, несмотря на указанные факты, начальник составлял табели учета рабочего времени с внесением в них заведомо ложных сведений о нахождении на рабочем месте указанного работника. Всего фиктивно трудоустроенному необоснованно перечислена заработная плата в размере свыше 100 тыс. рублей, чем существенно нарушены интересы Российской Федерации, поскольку деятельность учреждения финансируется из федерального бюджета.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой округа материалы проверки направлены в орган полиции, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-materialam-proverki-provedennoy-prokuraturoy-17