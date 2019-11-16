На Кубани сотрудники полиции применили табельное оружие при задержании нарушителя

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Когда водитель автомобиля не отреагировал на требование полицейских об остановке, один из них произвел предупредительный выстрел в воздух и несколько прицельных выстрелов по колесам преследуемой машины.

Сотрудники ДПС Отдела МВД России по Лабинскому району выявили на выезде из города автомобиль ВАЗ - 21074, находящийся в розыске.

На законное требование сотрудника полиции об остановке водитель не отреагировал и увеличил скорость движения. Госавтоинспекторы начали преследование правонарушителя.

Создавая угрозу жизни и здоровью граждан, злоумышленник неоднократно выезжал на полосу встречного движения. В соответствии с Федеральным законом «О полиции» инспектор ДПС произвел один предупредительный выстрел в воздух и несколько прицельных выстрелов по колесам преследуемого транспортного средства из табельного оружия. В результате преследования автомобиль под управлением 28-летнего жителя Лабинского района и находившихся в нем двоих пассажиров в возрасте 27 и 32, удалось остановить. При задержании злоумышленники оказали сопротивление сотрудникам полиции.

Девушка, находившаяся в преследуемом автомобиле, получила незначительные ранения. В настоящее время она госпитализирована в городскую больницу.

В отношении водителя сотрудники полиции составили два административных материала по части 2 статьи 12.25 и статье 19.3 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Установлено, что автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, ранее был угнан из гаража жителя станицы Зассовской. По данному факту следственным отделом ОМВД России по Лабинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю