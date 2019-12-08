В Ейске завершено расследование уголовного дела о краже

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Следственным отделом ОМВД России по Ейскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 24-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

С заявлением о краже в полицию обратился мужчина. Потерпевший пояснил правоохранителям, что из домовладения, которое он сдавал в аренду, пропала бытовая техника, посуда и слесарные инструменты. Общая сумма ущерба составила более 45 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции при осмотре места происшествия следов взлома домовладения не обнаружили. Стражи порядка опросили возможных очевидцев произошедшего и установили личность и местонахождения злоумышленника. Местного жителя, арендующего жильё у потерпевшего, задержали по месту его проживания и доставили в отдел полиции. При осмотре домовладения задержанного правоохранители изъяли часть похищенного имущества и вернули законному владельцу.

В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю