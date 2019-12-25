Изнасилование в "Тальго": проводники получили по пять лет тюрьмы

/Криминал/

Проводники, обвиняемые в изнасиловании девушки в скоростном поезде «Тальго», получили новый приговор в суде Костаная.

Приговор вынесли в суде №2 Костаная сегодня, 25 декабря.

Суд признал проводников виновными и вынес решение заключить за решетку каждого сроком на пять лет. Отбывать свое наказание они будут в колонии среднего уровня безопасности.

Родные проводников закатили скандал после того, как был зачитан приговор. Они заявили, что данное решение нельзя назвать справедливым, а у обвинения нет достаточных доказательств.

Напомним, ранее проводникам уже выносили обвинительный приговор их отправили за решетку на два с половиной года.

Накануне сообщалось, что им вынесут новый приговор в Костанае.

Об изнасиловании девушки в скоростном поезде стало известно в конце осени 2018 года. Сообщалось, что двое проводников по очереди изнасиловали пассажирку.

Тот факт, что они изначально получили по два с половиной года заключения, вызвал общественный резонанс.

В результате дело отправили на доследование. К слову, вызвавший резонанс приговор стал причиной разговоров в обществе о том, что необходимо ужесточить наказание за изнасилования и педофилию.

Источник: https://www.nur.kz/1833441-iznasilovanie-v-talgo-provodniki-polucili-po-pat-let-turmy.html?utm_source=onesignal&utm_medium=webpush