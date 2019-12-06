Более 420 тысяч рублей ущерба водным биологическим ресурсам нанес житель прибрежного района Краснодарского края

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Такую цифру озвучили специалисты, подсчитав причиненный ущерб водным биоресурсам, который нанес 57-летний житель Ейского района. Мужчина промышлял незаконной добычей рыбы, с использованием запрещенного орудия лова, на берегу Ейского лимана.

За этим противоправным занятием его и застал пограничный наряд, несший службу на участке.

Улов браконьера на момент его задержания оказался значительным и довольно разнообразным. Пограничникам удалось извлечь более сотни экземпляров рыбы, большую часть которой составил судак и пиленгас. У нарушителя изъяли сеть, протяженностью 100 метров, легкомоторное маломерное судно типа «Каюк» и рульмотор «Ветерок – 8».

В отношении гражданина сотрудниками погрануправления было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде крупного штрафа либо лишение свободы на срок от 2-х до 5-ти лет. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия.

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает, что при осуществлении рыболовства в Азовском и Черном морях, а так же в их лиманах, действует ряд ограничений по видам и объемам водных биоресурсов, районам, срокам и способам их добычи, предусмотренных Правилами рыболовства, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 1 августа 2013 года № 293. За незаконную добычу биоресурсов российское законодательство предусматривает для граждан как административную, так и уголовную ответственность.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.